Para fazer ensino superior, deveria ser obrigatório ter um curso profissionalizante, diz Gerdau O empresário Jorge Gerdau disse que tem "profundas angústias" com relação à educação brasileira e, em especial, acredita que deveria... Revista Oeste|Do R7 08/12/2024 - 07h48 (Atualizado em 08/12/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante de curso profissionalizante

O empresário Jorge Gerdau disse que tem "profundas angústias" com relação à educação brasileira e, em especial, acredita que deveria haver uma valorização maior do ensino profissionalizante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e saiba mais sobre as propostas de Gerdau para a educação no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mega-Sena: veja os números sorteados do concurso 2.805

Mega-Sena: sorteio deste sábado tem prêmio de R$ 27 milhões

Sanofi planeja vender Medley por US$ 1 bilhão