Petrobras lucra R$ 32,5 bilhões e vai distribuir R$ 17 bilhões em dividendos no 3º trimestre
Revista Oeste|Do R7
08/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h11 )

Petrobras

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 32,5 bilhões, alta de 22,3% ante o mesmo período de 2023. A estatal divulgou o resultado financeiro do período na noite desta quinta-feira, 7.

