Petrobras se prepara para perfurar poço na Foz do Amazonas

A Petrobras está perto de iniciar a perfuração do primeiro poço em águas profundas na Bacia da Foz do Amazonas. A empresa aguarda apenas a liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para realizar um teste operacional, etapa final antes da concessão da licença para a exploração.

