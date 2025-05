Petrobras tem lucro no 1º trimestre e anuncia distribuição de R$ 11 bilhões em dividendos A Petrobras entregou nesta segunda-feira, 12, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o balanço do primeiro trimestre deste ano e... Revista Oeste|Do R7 13/05/2025 - 09h28 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sede da Petrobras | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

A Petrobras entregou nesta segunda-feira, 12, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o balanço do primeiro trimestre deste ano e anunciou a distribuição de dividendos. A estatal fechou o trimestre com lucro líquido de R$ 35,2 bilhões, valor 48,6% superior do que há um ano, e reverteu o prejuízo de R$ 17 bilhões do trimestre imediatamente anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre os resultados da Petrobras!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mais de 70% dos brasileiros não conseguem pagar cesta básica ideal, mostra estudo

Superprédio que deve ser o residencial mais alto do mundo chega ao mercado com unidades de mais de R$ 200 mi

Carros que menos dão problema; quais são os mais confiáveis no Brasil