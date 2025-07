Petróleo do Brasil nos EUA equivale a uma canequinha no tanque de um Mustang Rico por natureza e mal aproveitado por falta de destreza, o Brasil também é o país do petróleo. A venda do “óleo de pedra” para o...

Rico por natureza e mal aproveitado por falta de destreza, o Brasil também é o país do petróleo. A venda do “óleo de pedra” para o exterior rende bilhões de dólares à economia nacional. É um poço tão fundo de dinheiro que chega a rivalizar com a soja a liderança da balança comercial do país. Foram US$ 45 bilhões em 2024, contra US$ 42 bilhões do grão.

