PIB cresce 0,4% no 2º trimestre, segundo IBGE O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil expandiu 0,4% no segundo trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia...

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil expandiu 0,4% no segundo trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 2. O resultado representa o 16º período consecutivo de crescimento e o patamar mais elevado desde 1996.

Para mais detalhes sobre o desempenho da economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: