PIB do Centro-Oeste é o único a crescer no Brasil em 2025 O Produto Interno Bruto (PIB) do Centro-Oeste deve ser o único a crescer no Brasil em 2025. De acordo com um estudo da Tendências... Revista Oeste|Do R7 03/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h47 )

O Produto Interno Bruto (PIB) do Centro-Oeste deve ser o único a crescer no Brasil em 2025. De acordo com um estudo da Tendências consultoria, a economia dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal deve dar um salto 2,8% neste ano, contrariando a tendência de desaceleração do restante do país.

