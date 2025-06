Portugal confirma pedido, e Embraer avança com cargueiro na Europa

Revista Oeste |Do R7

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 16, que o governo de Portugal adquiriu mais um cargueiro militar KC-390 Millennium, de fabricação brasileira. A encomenda de número 6 amplia o contrato firmado em 2019, que previa a entrega de cinco unidades da aeronave multifuncional. O valor da transação está sob sigilo. Sabe-se, porém, que o modelo custa de US$ 50 milhões a US$ 130 milhões. A cifra depende das configurações do equipamento.

