Prazo final para empresas enviarem relatório de igualdade salarial As empresas brasileiras com mais de 100 funcionários têm até este sábado, 31, para enviar o relatório de igualdade salarial ao Ministério... Revista Oeste|Do R7 31/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 31/08/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-