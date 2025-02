Preço do café atinge recorde histórico e deve permanecer alto em 2025 O preço do café atingiu níveis históricos e deverá continuar elevado até, pelo menos, o fim do primeiro semestre de 2025. Esse cenário... Revista Oeste|Do R7 30/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h47 ) twitter

O preço do café atingiu níveis históricos e deverá continuar elevado até, pelo menos, o fim do primeiro semestre de 2025. Esse cenário é consequência das condições climáticas adversas que afetaram as safras anteriores e da escassez de estoques na indústria.

Para entender todos os detalhes sobre essa alta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

