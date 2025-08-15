Prefeitura de SP anuncia ações para preencher 10 mil vagas no Brás A região do Brás, na capital paulista registra déficit de mais de 10 mil funcionários, segundo a Associação dos Lojistas do Brás (... Revista Oeste|Do R7 15/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h38 ) twitter

Brás SP Revista Oeste - Economia

A região do Brás, na capital paulista registra déficit de mais de 10 mil funcionários, segundo a Associação dos Lojistas do Brás (Alobrás). O local é a maior feira a céu aberto da América Latina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as ações da Prefeitura para solucionar essa questão!

