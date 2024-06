Prévia do PIB: IBC-Br fica estagnado em abril Número veio muito abaixo das expectativas do mercadoLeia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista...

Revista Oeste|Do R7 14/06/2024 - 10h33 (Atualizado em 14/06/2024 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share