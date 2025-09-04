Produção de aço pode desaparecer do Brasil, alerta Gerdau O presidente do conselho de administração da Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, alertou que a cadeia produtiva de aço no Brasil... Revista Oeste|Do R7 04/09/2025 - 19h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h18 ) twitter

Gerdau Revista Oeste - Economia

O presidente do conselho de administração da Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, alertou que a cadeia produtiva de aço no Brasil pode desaparecer. Segundo ele, o setor enfrenta risco de desmobilização diante de fatores externos e internos.

Para entender melhor os desafios enfrentados pela siderurgia nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

