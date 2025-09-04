Logo R7.com
Produção de aço pode desaparecer do Brasil, alerta Gerdau

O presidente do conselho de administração da Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, alertou que a cadeia produtiva de aço no Brasil...

O presidente do conselho de administração da Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, alertou que a cadeia produtiva de aço no Brasil pode desaparecer. Segundo ele, o setor enfrenta risco de desmobilização diante de fatores externos e internos.

Para entender melhor os desafios enfrentados pela siderurgia nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

