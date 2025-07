Produção industrial recua 0,5% em maio e completa dois meses consecutivos de queda Os dados da produção industrial no Brasil apontaram recuo de 0,5% em maio, na comparação com abril. O levantamento considerou números...

Os dados da produção industrial no Brasil apontaram recuo de 0,5% em maio, na comparação com abril. O levantamento considerou números livres de efeitos sazonais. Esse desempenho acompanhou as projeções do mercado financeiro, que já estimava retração próxima. Frente ao mesmo mês de 2024, o setor cresceu 3,3%. Entre janeiro e maio, o acumulado mostrou alta de 1,8%. Em 12 meses, a expansão chegou a 2,8%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou os números nesta quarta-feira, 2.

