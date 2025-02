Quanto custa para encher o tanque do maior avião de passageiros do mundo Com o preço do combustível nas alturas no Brasil, uma pequena estimativa revela quanto custaria para encher o tanque do maior avião... Revista Oeste|Do R7 12/02/2025 - 22h46 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Engenheiro no interior de uma das turbinas do gigante da aviação: 320 mil litros de querosene | Foto: Reprodução/Twitter/X

Com o preço do combustível nas alturas no Brasil, uma pequena estimativa revela quanto custaria para encher o tanque do maior avião comercial do mundo. Trata-se do A380, fabricado pela multinacional europeia Airbus. Diversos países produzem suas peças, entre eles, França, Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Para descobrir todos os detalhes sobre esse gigante da aviação e seu custo de abastecimento, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Holding dona da Gol monta equipe jurídica para fusão com a Azul

Voepass cobra R$ 37,4 milhões da Latam na Justiça de SP

O evento esportivo mais rentável do planeta