Real fraco e domínio do inglês ‘empurram’ brasileiros para empresas estrangeiras O enfraquecimento do real e o desestímulo à aprendizagem da língua inglesa, uma das marcas negativas do atual governo federal, estão...

Revista Oeste|Do R7 18/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share