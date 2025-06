Receita: 2,9 milhões perdem o prazo para declarar o Imposto de Renda O número de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) enviadas dentro do prazo em 2025 ficou abaixo da expectativa da... Revista Oeste|Do R7 01/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 19h56 ) twitter

Receita com o contribuinte e o Leão | Foto: Divulgação/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

O número de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) enviadas dentro do prazo em 2025 ficou abaixo da expectativa da Receita Federal. De acordo com o órgão, foram recebidas 43,3 milhões de declarações até as 23h59m deste sábado, 31, encerramento do prazo. A previsão inicial era de 46,2 milhões de documentos.

Para saber mais sobre as implicações e o que fazer se você perdeu o prazo, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

