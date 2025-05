Receita alerta para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda A Receita Federal emitiu um alerta para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda (IR). Os pagadores de impostos devem entregar...

Revista Oeste|Do R7 19/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share