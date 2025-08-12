Logo R7.com
Receita flexibiliza o pagamento de Simples Nacional e MEI

MEI pode acessar o site do governo federal para realizar a regularização

A Receita Federal anunciou a implementação de uma nova funcionalidade no sistema de parcelamento ordinário destinada a contribuintes do Simples Nacional e a Microempreendedores Individuais (MEIs). A medida permite que, no momento da solicitação de parcelamento, seja escolhida a quantidade de parcelas para a quitação de débitos, com o limite máximo de 60 prestações.

