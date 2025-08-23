Recuperação judicial de produtores rurais cresce 45% no 1º semestre de 2025 Os pedidos de recuperação judicial por produtores rurais brasileiros registraram forte alta no primeiro semestre de 2025. Foram protocoladas... Revista Oeste|Do R7 23/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

recuperacao-judicial-20-ago-2025-3-1-1024x1024 Revista Oeste - Economia

Os pedidos de recuperação judicial por produtores rurais brasileiros registraram forte alta no primeiro semestre de 2025. Foram protocoladas 700 solicitações, contra 320 no mesmo período do ano anterior, um aumento de 45%, segundo dados do Serasa Experian.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes sobre essa crescente preocupação no agronegócio!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Estatais têm lucro 41% menor em 2024

Ibovespa dispara com otimismo nos EUA; e bancos lideram ganhos depois de prejuízos

Banco do Brasil reage a suposta desinformação e promete medidas legais