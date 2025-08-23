Recuperação judicial de produtores rurais cresce 45% no 1º semestre de 2025
Os pedidos de recuperação judicial por produtores rurais brasileiros registraram forte alta no primeiro semestre de 2025. Foram protocoladas 700 solicitações, contra 320 no mesmo período do ano anterior, um aumento de 45%, segundo dados do Serasa Experian.
