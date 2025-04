Reino Unido retira controle chinês de siderúrgica britânica

Revista Oeste |Do R7

O Parlamento do Reino Unido aprovou no sábado 12, por aclamação, um projeto de lei que retira o controle da siderúrgica British Steel do grupo chinês Jingye. Aprovado sem necessidade de contagem de votos na Câmara dos Comuns, o texto transfere aos ministros britânicos o comando da última fabricante nacional de aço primário.

