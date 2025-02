Renda per capita varia de R$ 1 mil a R$ 3,4 mil por Estado e DF O rendimento domiciliar per capita no Brasil varia em mais de R$ 2 mil a depender do Estado. Entre as unidades federativas, o Maranhão... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h47 ) twitter

Bolsa Família

O rendimento domiciliar per capita no Brasil varia em mais de R$ 2 mil a depender do Estado. Entre as unidades federativas, o Maranhão registrou a menor renda per capita, R$ 1 mil, enquanto o Distrito Federal alcançou R$ 3,4 mil, que lidera o ranking. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28.

