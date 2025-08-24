Saída de milionários do Brasil dispara e cresce 50% em um ano O Brasil deve registrar em 2025 uma das maiores saídas de pessoas de alta renda da sua história recente. Levantamento da consultoria...

O Brasil deve registrar em 2025 uma das maiores saídas de pessoas de alta renda da sua história recente. Levantamento da consultoria Henley & Partners estima que 1,2 mil milionários brasileiros — com patrimônio superior a US$ 1 milhão — devem se mudar para o exterior neste ano. O volume é 50% maior que em 2024.

