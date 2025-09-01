Salário mínimo de 2026 vai ser de R$ 1.631, projeta Ministério da Fazenda
A proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional na sexta-feira 29, prevê que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.631, representando um reajuste de 7,44% sobre o atual valor de R$ 1.518. O texto segue para análise na Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, será apreciado pelo Plenário.
