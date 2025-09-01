Salário mínimo de 2026 vai ser de R$ 1.631, projeta Ministério da Fazenda A proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional na sexta-feira 29, prevê que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.631, representando... Revista Oeste|Do R7 01/09/2025 - 12h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais Médicos embaixada Estados Unidos Revista Oeste - Economia

A proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional na sexta-feira 29, prevê que o salário mínimo em 2026 será de R$ 1.631, representando um reajuste de 7,44% sobre o atual valor de R$ 1.518. O texto segue para análise na Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, será apreciado pelo Plenário.

Para mais detalhes sobre as projeções e o impacto no orçamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Ações da BYD caem depois de anúncio de queda no lucro

Descontrole fiscal do governo trava queda dos juros e sufoca a economia

Pix vai ter novas regras para devolução em casos de fraude