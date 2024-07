Seguros de Automóveis: Um Impacto Bilionário no Rio Grande do Sul Com enchentes, foram pagos R$ 1,7 bilhão para proprietários de carros até maio.Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia...

Revista Oeste|Do R7 26/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌