Revista Oeste |Do R7

Setor de panificação enfrenta ‘apagão’ de mão de obra em São Paulo A indústria de panificação paulista, um dos setores mais tradicionais e importantes da economia do Estado, enfrenta uma grave crise...

A indústria de panificação paulista, um dos setores mais tradicionais e importantes da economia do Estado, enfrenta uma grave crise de mão de obra. De acordo com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), o setor tem cerca de 55.000 vagas em aberto no estado de São Paulo.

Para entender melhor essa crise e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: