Setor de serviços no Brasil: estabilidade e crescimento em maio de 2024 Segmento apresenta crescimento anual de 0,8%, segundo dados do IBGLeia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e...

Revista Oeste|Do R7 12/07/2024 - 14h50 (Atualizado em 12/07/2024 - 14h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌