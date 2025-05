Setor de shopping centers cresce 4,4% e supera receitas pré-pandemia O setor de shopping centers no Brasil segue em expansão e consolida sua transformação em centros de convivência e entretenimento.... Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 19h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shopping Pátio Paulista Revista Oeste - Economia

O setor de shopping centers no Brasil segue em expansão e consolida sua transformação em centros de convivência e entretenimento. A informação foi publicada pelo jornalista Carlo Cauti na Edição 266 da Revista Oeste.

Para saber mais sobre essa recuperação e as novas tendências do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Indústria do Brasil se aproxima da estagnação em abril, alerta estudo

Petrobras retoma projetos de refino paralisados pela Operação Lava Jato

Brasil domina ranking das pessoas mais ricas da América do Sul