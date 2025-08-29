Setor público tem segundo maior déficit da história: R$ 66 bilhões
O resultado fiscal do setor público consolidado, composto por União, Estados, municípios e estatais, apresentou déficit primário de R$ 66,6 bilhões em julho, conforme relatório do Banco Central divulgado nesta sexta-feira, 29.
