Sherwin-Williams recebe aprovação do Cade para adquirir Suvinil A aquisição da Suvinil, antes sob controle da Basf, pela norte-americana Sherwin-Williams, recebeu sinal verde do (Conselho Administrativo... Revista Oeste|Do R7 02/09/2025 - 08h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h57 ) twitter

Justiça suspende decisão do Cade e reestabelece direitos da Paper Excellence na Eldorado Revista Oeste - Economia

A aquisição da Suvinil, antes sob controle da Basf, pela norte-americana Sherwin-Williams, recebeu sinal verde do (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) Cade sem imposição de restrições. O aval saiu no Diário Oficial da União, que confirmou uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,15 bilhão, equivalente a cerca de R$ 6,25 bilhões.

