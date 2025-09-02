Logo R7.com
Sherwin-Williams recebe aprovação do Cade para adquirir Suvinil

A aquisição da Suvinil, antes sob controle da Basf, pela norte-americana Sherwin-Williams, recebeu sinal verde do (Conselho Administrativo...

Revista Oeste|Do R7

A aquisição da Suvinil, antes sob controle da Basf, pela norte-americana Sherwin-Williams, recebeu sinal verde do (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) Cade sem imposição de restrições. O aval saiu no Diário Oficial da União, que confirmou uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,15 bilhão, equivalente a cerca de R$ 6,25 bilhões.

