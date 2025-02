Sob o comando de Galípolo, BC define nova taxa de juros nesta quarta-feira, 28 Em sua primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) irá definir nesta quarta-feira, 28, a... Revista Oeste|Do R7 29/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 08h46 ) twitter

Em sua primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) irá definir nesta quarta-feira, 28, a nova taxa básicas de juros do Brasil, a Selic, atualmente em 12,25% ao ano. A decisão será divulgada por volta das 18h30.

