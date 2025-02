Sob pressão do governo, Petrobras quer acelerar exploração na Amazônia Em mais um episódio de pressão pela licença para a Petrobras perfurar um poço exploratório no litoral do Amapá, a presidente da empresa...

Em mais um episódio de pressão pela licença para a Petrobras perfurar um poço exploratório no litoral do Amapá, a presidente da empresa, Magda Chambriard, defendeu nesta segunda-feira,17, a capacidade de realizar o projeto sem danos ambientais. "Sendo possível a licença, teremos no Amapá o melhor aparato de resposta a emergências já visto no mundo".

