SP gera 2 mil vagas de emprego por dia no 1º semestre do ano

Revista Oeste|Do R7

Redes de supermercados enfrentam dificuldades para preencher vagas de emprego | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

O Estado de São Paulo gerou 349,9 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros seis meses de 2025, o equivalente a aproximadamente 2 mil novos postos por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

