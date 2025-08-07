SP gera 2 mil vagas de emprego por dia no 1º semestre do ano O Estado de São Paulo gerou 349,9 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros seis meses de 2025, o equivalente a aproximadamente... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Redes de supermercados enfrentam dificuldades para preencher vagas de emprego | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

O Estado de São Paulo gerou 349,9 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros seis meses de 2025, o equivalente a aproximadamente 2 mil novos postos por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Para mais detalhes sobre esse crescimento significativo no mercado de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

‘Livraria do Smilinguido’ encerra loja física e aposta no digital

Justiça mantém multa de R$ 12,5 mi à Netflix imposta pelo Procon

Mapa Capital assume controle da Casas Bahia e anuncia mudanças na governança