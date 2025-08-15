Stellantis inaugura centro de reciclagem de peças automotivas em Osasco A montadora Stellantis inaugurou, nesta quinta-feira, 14, um centro dedicado à reciclagem de peças automotivas, localizado em Osasco...

A montadora Stellantis inaugurou, nesta quinta-feira, 14, um centro dedicado à reciclagem de peças automotivas, localizado em Osasco, na Grande São Paulo. Trata-se da segunda instalação desse tipo do grupo, sendo a primeira em Turim, na Itália, onde fica a sede da Fiat.

