Revista Oeste |Do R7

Sucesso da HBO abre oportunidades para a Embraer na Tailândia O aumento do turismo na Tailândia, sob influência da popularidade da série The White Lotus, pode resultar em novos negócios para a...

O aumento do turismo na Tailândia, sob influência da popularidade da série The White Lotus, pode resultar em novos negócios para a Embraer, conforme o site Aeroin. A produção da HBO, que estreou sua terceira temporada no mês passado, se passa em um resort tailandês e tem atraído um fluxo crescente de visitantes ao país asiático.

