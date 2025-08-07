Logo R7.com
Tarifas afetam mais de 3/4 das exportações brasileiras aos EUA

Um levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 77,8% da pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos...

Um levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 77,8% da pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos está sujeita a alguma das tarifas adicionais impostas pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump.

Para entender melhor o impacto dessas tarifas e as propostas para mitigar seus efeitos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

