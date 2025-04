Tarifas de Trump provocam derrocada dos mercados na Ásia e Bolsa do Japão aciona circuit breaker As Bolsas de Valores da Ásia abriram em forte queda nesta segunda-feira, 7, com temores crescentes de uma possível guerra comercial... Revista Oeste|Do R7 06/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operador na Bolsa de Valores de Nova York | FOTO: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

As Bolsas de Valores da Ásia abriram em forte queda nesta segunda-feira, 7, com temores crescentes de uma possível guerra comercial global desencadeada pelas novas tarifas alfandegárias criadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e entradas em vigor no começo do mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre a derrocada dos mercados na Ásia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Arquiplan em turbulência

Governo federal arrecadou mais de R$ 1 trilhão em impostos em 2025

Mega-Sena: aposta de SP ganha prêmio de quase R$ 60 milhões