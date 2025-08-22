Tarifas dos EUA forçam indústrias brasileiras a adotarem férias coletivas
Diante da desaceleração nas exportações consequente das tarifas impostas pelos EUA, indústrias do Brasil têm recorrido a férias coletivas...
Diante da desaceleração nas exportações consequente das tarifas impostas pelos EUA, indústrias do Brasil têm recorrido a férias coletivas para controlar despesas. Empresas dos segmentos madeireiro, calçadista e de armamentos enfrentam dificuldades para escoar a produção e lidam com acúmulo de estoques e contratos cancelados ou suspensos no mercado norte-americano.
Diante da desaceleração nas exportações consequente das tarifas impostas pelos EUA, indústrias do Brasil têm recorrido a férias coletivas para controlar despesas. Empresas dos segmentos madeireiro, calçadista e de armamentos enfrentam dificuldades para escoar a produção e lidam com acúmulo de estoques e contratos cancelados ou suspensos no mercado norte-americano.
Para entender melhor como as tarifas dos EUA estão impactando a indústria brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Para entender melhor como as tarifas dos EUA estão impactando a indústria brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: