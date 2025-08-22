Tarifas dos EUA forçam indústrias brasileiras a adotarem férias coletivas Diante da desaceleração nas exportações consequente das tarifas impostas pelos EUA, indústrias do Brasil têm recorrido a férias coletivas... Revista Oeste|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony of signing a provisional measure establishing an initial set of actions to mitigate the economic impact due to U.S. President Donald Trump's decision to raise import tariffs on Brazilian products to up to 50%, at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, August 13, 2025. REUTERS/Adriano Machado REFILE- CORRECTING FROM "BY UP TO 50%" TO "TO UP TO 50%". Adriano Machado/REUTERS

Diante da desaceleração nas exportações consequente das tarifas impostas pelos EUA, indústrias do Brasil têm recorrido a férias coletivas para controlar despesas. Empresas dos segmentos madeireiro, calçadista e de armamentos enfrentam dificuldades para escoar a produção e lidam com acúmulo de estoques e contratos cancelados ou suspensos no mercado norte-americano.

