Tarifas dos EUA: indústrias pedem que governo negocie adiamento de 90 dias Diante do risco de novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) requisitou... Revista Oeste|Do R7 15/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diante do risco de novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) requisitou que o governo federal negocie com os Estados Unidos (EUA) o adiamento dessas medidas por, no mínimo, 90 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes dessa situação crítica!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Por irregularidades, CVM investiga alta administração do Banco de Brasília

Tarifaço dos EUA afeta exportações brasileiras, derruba Ibovespa e acende alerta

Estagnação do mercado de aviação comercial expõe crise na economia brasileira