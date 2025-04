Tarifas dos EUA não afetam planos da Embraer, diz presidente A Embraer não está preocupada com as novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo seu presidente... Revista Oeste|Do R7 11/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h06 ) twitter

19.07.2024 - Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante e o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, durante cerimônia de anúncio de financiamento do BNDES às exportações da Embraer, no Hangar F-300, da fábrica da Embraer. São José dos Campos - SP. Foto: Ricardo Stuckert / PR

A Embraer não está preocupada com as novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo seu presidente-executivo, Francisco Gomes Neto, a empresa “vai achar a forma de resolver isso, como resolveu outros problemas tão e até mais graves do que esse”. A informação é de Carlo Cauti, em reportagem publicada na Edição 264 da Revista Oeste.

Para mais detalhes sobre a situação da Embraer e suas projeções, consulte a matéria completa na Revista Oeste.

