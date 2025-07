Revista Oeste |Do R7

Taxação de Trump leva Bolsa brasileira à pior semana desde dezembro de 2022 Depois de registrar recordes históricos no início de julho, a Bolsa de Valores de São Paulo enfrentou forte turbulência no período...

Depois de registrar recordes históricos no início de julho, a Bolsa de Valores de São Paulo enfrentou forte turbulência no período entre os dias 7 e 11, anotando retração de 3,61%, a pior performance semanal desde dezembro de 2022. No mesmo intervalo, o dólar subiu 2,29% frente ao real.

