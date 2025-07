Tesouro prevê déficit primário para os próximos meses O Tesouro Nacional prevê que o governo central registrará déficit primário de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano,...

O Tesouro Nacional prevê que o governo central registrará déficit primário de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, com uma leve redução para 0,2% em 2026. A partir de 2027, no entanto, espera-se uma reversão desse quadro, com superávits gradualmente maiores: 0,5% do PIB em 2027, chegando a 1,0% no ano seguinte e a 1,25% entre 2029 e 2030.

