Trump e o papel do dólar (*) por Antonio Carlos Porto Gonçalves Uma exportação industrial europeia para os EUA é tarifada em 5%, digamos. Já uma exportação... Revista Oeste|Do R7 10/05/2025 - 11h46 (Atualizado em 10/05/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(*) por Antonio Carlos Porto Gonçalves



Uma exportação industrial europeia para os EUA é tarifada em 5%, digamos. Já uma exportação dos EUA para a Europa é tarifada em 25%. Em média, cinco vezes mais — e circulam muitos carros Mercedes nos EUA e poucos Cadillacs na Europa. Coisa similar acontece com outros países, com os produtos norte-americanos sendo mais taxados. Segundo Trump, isso gera desemprego nos EUA e um déficit comercial vultoso e contínuo nos últimos 70 anos. Mas por que o déficit crônico não gera uma contínua desvalorização do dólar? Porque o resto do mundo demanda essa moeda como divisa internacional: o maior “produto de exportação” norte-americano é a sua moeda. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e entenda mais sobre o impacto das decisões de Trump no dólar. Leia Mais em Revista Oeste - Economia: Primeiros produtos atingidos pelas tarifas de 145% de Trump chegam aos EUA

Inflação do café no Brasil atinge mais de 80%

Trump sugere diminuir tarifas da China para 80%