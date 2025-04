Trump isenta celulares e computadores de alta nas tarifas O governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA) decidiu não taxar smartphones, computadores e outros eletrônicos com... Revista Oeste|Do R7 12/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 20h05 ) twitter

O governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA) decidiu não taxar smartphones, computadores e outros eletrônicos com as tarifas "recíprocas". Isto pode suavizar o impacto para os consumidores e beneficiar gigantes da tecnologia como Apple e Samsung, informa a Bloomberg. Em Nova York, clientes da Apple até correram para as lojas, com o receio do aumento de preços.

