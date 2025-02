Uso de cheques no Brasil despenca 96% desde 1996 Entre 1996 e 2024, o uso do cheque no Brasil diminuiu 95,9%. É o que revela um levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban...

