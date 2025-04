Venda de carros e motos no Brasil sobe 4,2% em março A venda de carros e motos no Brasil subiu 4,2% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação foi obtida pelo... Revista Oeste|Do R7 04/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h46 ) twitter

Kettleman,City,,Ca,-,Jan,29,,2022:,Many,Cars,Charging

A venda de carros e motos no Brasil subiu 4,2% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação foi obtida pelo jornalista Carlo Cauti em reportagem de economia publicada na Edição 263 da Revista Oeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento do mercado automotivo!

