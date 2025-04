Venda de chocolates na Páscoa tem 1ª queda desde 2021 As vendas de chocolates sazonais nesta Páscoa devem cair 12% no Brasil em comparação a 2024, segundo projeção da Euromonitor International... Revista Oeste|Do R7 20/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 20/04/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ovos chocolate

As vendas de chocolates sazonais nesta Páscoa devem cair 12% no Brasil em comparação a 2024, segundo projeção da Euromonitor International obtida pelo jornal Folha de S.Paulo. A consultoria estima a comercialização de 7,3 mil toneladas neste ano, ante 8,3 mil toneladas no ano passado. Trata-se do primeiro recuo desde 2021, durante o período mais crítico da pandemia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre a queda nas vendas de chocolates nesta Páscoa!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

No Brasil, recuperações extrajudiciais chegam a R$ 3,3 bilhões em 2025

Aposta de Concórdia (SC) ganha mais de R$ 50 milhões na Mega-Sena

Mega-Sena acumulada em R$ 50 milhões: veja as dezenas do concurso 2.854