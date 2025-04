Vendas do varejo esfriam no Brasil em março As vendas no varejo desaceleraram em março, de acordo com dados da fintech de pagamentos Stone. O volume comercializado caiu 1,8%... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h47 ) twitter

As varejistas esperavam alta nas vendas | Foto: Jonathan Campos / Gazeta do Povo

As vendas no varejo desaceleraram em março, de acordo com dados da fintech de pagamentos Stone. O volume comercializado caiu 1,8% em relação a março de 2024 e recuou 1,6% na comparação com fevereiro deste ano. A informação foi publicada pelo jornalista Carlo Cauti na Edição 265 da Revista Oeste.

Para mais detalhes sobre essa queda nas vendas e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste.

