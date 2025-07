Vendas no varejo têm queda de 4,2% em junho, aponta índice As vendas do comércio brasileiro apresentaram queda em junho, com uma retração de 4,2%, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS...

As vendas do comércio brasileiro apresentaram queda em junho, com uma retração de 4,2%, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda foi de 4,6%. No acumulado do primeiro semestre de 2025, o volume de vendas do varejo apresentou declínio de 0,5% em relação ao segundo semestre de 2024. O estudo acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país

Para mais detalhes sobre essa queda nas vendas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

