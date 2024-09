Vivo se prepara para oferecer serviços de crédito A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, anunciou que nos próximos meses lançará novos serviços de crédito. A decisão ocorre depois... Revista Oeste|Do R7 02/09/2024 - 16h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h21 ) ‌



